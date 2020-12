De Magistris | «Approvata la delibera | stadio intitolato a Maradona» – VIDEO

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Luigi deha parlato dellodi Napolia Diego ArmandoOra è ufficiale: loSan Paolo cambia nome e vienea Diego Armando. A darne la notizia, il sindaco di Napoli Luigi de. «In questo momento, in giunta comunale, abbiamo approvato formalmente lacon cui intitoliamo loSan Paolo a Diego Armando. Quindi si chiameràDiego Armando». Leggi su Calcionews24.com

CardoneGaspare : 'VIDEO - Approvata la delibera, de Magistris: 'Stadio intitolato a Diego Armando Maradona'' - CinqueNews : De Magistris: «Lo stadio sarà intitolato a Maradona» - ContropiedeA : La delibera proposta dal Sindaco De Magistris e approvata dalla Giunta è stata approvata: lo stadio di Napoli si ch… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Approvata la delibera, de Magistris: 'Stadio intitolato a Diego Armando Maradona' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Approvata la delibera, de Magistris: 'Stadio intitolato a Diego Armando Maradona' -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris Approvata

Corriere dello Sport.it

Oggi a Napoli dove era programmata dalle sigle sindacali Fit Cisl e Faisa Confail un’astensione dal lavoro di 4 ore del trasporto pubblico locale ha circolato il 76 per cento dei bus con un’adesione a ...Approvata dal consiglio comunale la mozione per il cambio di nome dell’impianto Ora è ufficiale: lo stadio di Napoli cambia nome e, da San Paolo, diventa Diego Armando Maradona. Come infatti riportato ...