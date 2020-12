De Luca si schiera con il governo: «Giusto fare un sacrificio a Natale per evitare nuovo picco» – Il video (Di venerdì 4 dicembre 2020) «La Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid-19 prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza, ma ci stiamo arrivando», ha detto il governatore Vincenzo De Luca in diretta su Facebook, facendo il punto sull’epidemia di Coronavirus. Ma la vera notizia è un’altra: per una volta, infatti, De Luca si è detto d’accordo con le decisioni dell’esecutivo che riguardano il periodo delle feste di Natale: «In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case, ve lo anticipo. Condivido a pieno le misure di rigore del governo, a cominciare dalla limitazione degli spostamenti fra regioni e fra comuni», fatta eccezione per la chiusura dei negozi di abbigliamento per adulti e calzature, definita «intollerabile». Secondo il ragionamento di De Luca, ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) «La Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid-19 prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza, ma ci stiamo arrivando», ha detto il governatore Vincenzo Dein diretta su Facebook, facendo il punto sull’epidemia di Coronavirus. Ma la vera notizia è un’altra: per una volta, infatti, Desi è detto d’accordo con le decisioni dell’esecutivo che riguardano il periodo delle feste di: «In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case, ve lo anticipo. Condivido a pieno le misure di rigore del, a cominciare dalla limitazione degli spostamenti fra regioni e fra comuni», fatta eccezione per la chiusura dei negozi di abbigliamento per adulti e calzature, definita «intollerabile». Secondo il ragionamento di De, ...

Loujshugs_ : Sitara si schiera dalla parte di Luca perché vuol provarci anche con lui #MatrimonioAPrimaVista - LUCA_LUCAAAA : @tania64431623 ovvio...ognuno si schiera con chi gli è simpatico ma nessuno era presente - luca_vota : @NicolaBellu @finmau1 @AlessioParodi6 Nel caso in questione a guadagnarci è la schiera enorme di dipendenti Rai che… - cellini_luca : RT @fanpage: 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infernale… io vi… - antoninoschiera : Eventi – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne 2020, Myriam… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca schiera De Luca si schiera con il governo: «Giusto fare un sacrificio a Natale per evitare nuovo picco» – Il video Open Il drone di Bracali debutta a Linea Verde

Direttore della fotografia a capo della sua troupe. Cinque giorni di riprese per raccontare bellezza ed eccellenze dell’Italia ...

Ex Embraco e Mercatone tra le alternative per il maxi polo dei surgelati

Dusino San Michele si schiera sempre di più contro il progetto di un nuovo polo logistico per lo stoccaggio e lo smistamento di alimenti surgelati. Progetto, in una fase embrionale, che potrebbe esser ...

Direttore della fotografia a capo della sua troupe. Cinque giorni di riprese per raccontare bellezza ed eccellenze dell’Italia ...Dusino San Michele si schiera sempre di più contro il progetto di un nuovo polo logistico per lo stoccaggio e lo smistamento di alimenti surgelati. Progetto, in una fase embrionale, che potrebbe esser ...