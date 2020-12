De Luca: “Campania sarà prima regione d’Italia a uscire da seconda ondata” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il Governatore campano ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nella nostra regione. “I dati ci danno conferma che la Campania sarà la prima regione d’Italia a uscire dalla seconda ondata di Covid”, ha esordito così De Luca. “Tutti gli indicatori ci dicono che stiamo facendo un miracolo molto più che nella prima ondata. La Campania registra la percentuale di decessi più bassa d’Italia, i ricoveri ospedalieri sono scesi sotto il 40% dei posti disponibili, le T.I. si sono attestate stabilmente tra 160 a 180 circa il 26% dei posti disponibili. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il presidente dellaCampania Vincenzo De. Il Governatore campano ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nella nostra. “I dati ci danno conferma che la Campanialadallaondata di Covid”, ha esordito così De. “Tutti gli indicatori ci dicono che stiamo facendo un miracolo molto più che nellaondata. La Campania registra la percentuale di decessi più bassa, i ricoveri ospedalieri sono scesi sotto il 40% dei posti disponibili, le T.I. si sono attestate stabilmente tra 160 a 180 circa il 26% dei posti disponibili. ...

