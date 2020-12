Dalla banda larga al 5G | quali infrastrutture per l’Italia post pandemia?

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La tecnologia 5G assume un ruolo sempre più rilevante per la crescita del Paese: è 200 volte più veloce del 4G, sarà essenziale per l’intelligenza artificiale, la costruzione di smart city, i pagamenti digitalizzati e consentirà di aprire le porte all’ “Internet delle cose”. Una rete “transformational” perché consentirà di trasformare il mondo come lo conosciamo oggi migliorando latà della vita dei cittadini e delle imprese, integrando e connettendo luoghi come scuole, ospedali e fabbriche generando valore soprattutto in settorisanità, formazione e Industria 4.0. Per consentire il passaggio a questo ecosistema i siti tradizionali e ledi telecomunicazione saranno centrali per l’erogazione di una pluralità di servizi. Il Covid-19 ha acceso i riflettori sulla digitalizzazione e sulla necessità di ridefinire i ...