Dal saturimetro alla dieta: un diario-vademecum per curare il Covid a casa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dall’indispensabile saturimetro al ‘test del cammino’, passando per le terapie sintomatiche, fino all’attività da svolgere in casa e all’alimentazione. La malattia provocata da Sars-CoV-2, soprattutto quando colpisce persone giovani e in buona salute, può essere curata tra le mura domestiche: HuffPost ha realizzato un piccolo “diario-vademecum” per i pazienti alla ricerca di informazioni utili per affrontare al meglio la terapia domiciliare. La parola d’ordine è monitorare. “Il paziente deve tenere d’occhio i segnali del suo corpo, facendo attenzione all’eventuale sopraggiungere di dispnea (il cosiddetto ‘fiato corto’), tachicardia (sensazione di ‘cuore in gola’, conseguente alla dispnea) e febbre. Se si avvertono questi sintomi bisogna avvertire il medico di base o il 118”, dice ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dall’indispensabileal ‘test del cammino’, passando per le terapie sintomatiche, fino all’attività da svolgere ine all’alimentazione. La malattia provocata da Sars-CoV-2, soprattutto quando colpisce persone giovani e in buona salute, può essere curata tra le mura domestiche: HuffPost ha realizzato un piccolo “” per i pazientiricerca di informazioni utili per affrontare al meglio la terapia domiciliare. La parola d’ordine è monitorare. “Il paziente deve tenere d’occhio i segnali del suo corpo, facendo attenzione all’eventuale sopraggiungere di dispnea (il cosiddetto ‘fiato corto’), tachicardia (sensazione di ‘cuore in gola’, conseguentedispnea) e febbre. Se si avvertono questi sintomi bisogna avvertire il medico di base o il 118”, dice ...

twFlavio51 : RT @HuffPostItalia: Dal saturimetro alla dieta: un diario-vademecum per curare il Covid a casa - HuffPostItalia : Dal saturimetro alla dieta: un diario-vademecum per curare il Covid a casa - serpicofra : Covid-19, come curarsi a casa: il vademecum del ministero della Salute - StefanoRigon65 : Covid-19, come curarsi a casa: il vademecum del ministero della Salute È incredibile fino a diventare sospetto il… - Vito_Troiano : Covid-19, come curarsi a casa: il vademecum del ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Dal saturimetro Dal saturimetro alla dieta: un diario-vademecum per curare il Covid a casa L'HuffPost A Natale il Comune di Gabicce regala 1000 saturimetri ad anziani e disabili

2' di lettura 04/12/2020 - A dicembre saranno distribuiti 1.000 saturimetri agli over 65 e ai disabili residenti nel comune di Gabicce Mare. Un investimento complessivo importante di oltre 12.000 Euro ...

Un difficile ritorno alla normalità

Quando è rientrato a casa ha ricontrollato ancora una volta tutti i parametri vitali fino a quando non è andato a dormire. L’ansia non gli ha permesso di chiudere occhio. A un ...

2' di lettura 04/12/2020 - A dicembre saranno distribuiti 1.000 saturimetri agli over 65 e ai disabili residenti nel comune di Gabicce Mare. Un investimento complessivo importante di oltre 12.000 Euro ...Quando è rientrato a casa ha ricontrollato ancora una volta tutti i parametri vitali fino a quando non è andato a dormire. L’ansia non gli ha permesso di chiudere occhio. A un ...