Dai giudici un assist alle ong: archiviato il caso su Mare Jonio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mauro Indelicato Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura siciliana a gennaio: termina il primo caso giudiziario della stagione dello scontro tra Matteo Salvini e le Ong, ma non mancano gli strascichi politici Il caso Mare Jonio è andato definitivamente in archivio. È stato il gip di Agrigento a porre all'interno dei cassetti il fascicolo che riguardava due importanti membri dell'Ong italiana Mediterranea Saving Humans accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. La vicenda risalente al marzo 2019 La notizia era nell'aria, ma ad ogni modo l'archiviazione della vicenda non è elemento di secondo piano. Il caso Mare Jonio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mauro Indelicato Il gip del tribunale di Agrigento ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla stessa procura siciliana a gennaio: termina il primogiudiziario della stagione dello scontro tra Matteo Salvini e le Ong, ma non mancano gli strascichi politici Ilè andato definitivamente in archivio. È stato il gip di Agrigento a porre all'interno dei cassetti il fascicolo che riguardava due importanti membri dell'Ong italiana Mediterranea Saving Humans accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. La vicenda risalente al marzo 2019 La notizia era nell'aria, ma ad ogni modo l'archiviazione della vicenda non è elemento di secondo piano. Il...

