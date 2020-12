Dacia Sandero - Al volante della nuova generazione - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Stepway, capitolo terzo. Un salto generazionale importante che parte dallapiattaforma Cmf-B, quella utilizzata da Renault Clio e Captur, passando per una dotazione di sicurezza al passo con i tempi e un design rifatto da zero. Lei è ancora quella che scegli perché hai bisogno di praticità, spazio e non vuoi svenarti. Rimane low cost, ma solo nel prezzo: 8.950 euro per laStreetway, 12.600 euro per la Stepway, perché basta farci un giro attorno o, meglio ancora, accomodarsi dentro per capire che ora tira tutta un'altra aria. Un bel passo avanti anche alla guida. Ma com'è alla guida? Sicuramente più silenziosa di prima. La struttura più rigida e i nuovi pannelli fonoassorbenti hanno ridotto il rumore di fondo a tutte le velocità. Ci si accorge rapidamente anche del nuovo sterzo a comando ...