Crosetti | Maradona era trattato come un ragazzino | per telefonare dovevano fargli la ricarica al cellulare

Diego Maradona era circondato dagli sciacalli, in vita e in morte. Lo hanno derubato quando il suo cuore si era appena fermato, forzando la cassaforte che aveva in casa. Lo hanno abbandonato, lo hanno sedato ma non curato e alla fine lo hanno quasi ammazzato. Comincia così il report quotidiano di Maurizio Crosetti dall'argentina su Repubblica, in cui il giornalista sta raccontando la triste situazione in cui Maradona è morto, abbandonato da tutti e trattato come un bambino fastidioso Gravemente depresso e con un disturbo bipolare, iperteso, cardiopatico e vittima di sostanze e alcol, Maradona non aveva neppure il libero uso del cellulare: ne possedeva soltanto uno a schede e gli dovevano fare la ricarica, come a un ...

