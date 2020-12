Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore di novembre dalla Lega di Serie A (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Lega di Serie A premia Cristiano Ronaldo come miglior giocatore del mese. Il riconoscimento di MVP di novembre è stato assegnato al portoghese. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del derby Juventus-Torino, domani, all’Allianz Stadium. Tra le principali ragioni che gli sono valse il premio c’è il più alto indice di efficienza in due giornate su tre. «Cristiano Ronaldo è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti degli amanti del calcio con le proprie giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suo miglior inizio di campionato, con 8 gol realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) LadiA premiacomedel mese. Il riconoscimento di MVP diè stato assegnato al portoghese. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del derby Juventus-Torino, domani, all’Allianz Stadium. Tra le principali ragioni che gli sono valse il premio c’è il più alto indice di efficienza in due giornate su tre. «è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti degli amanti del calcio con le proprie giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suoinizio di campionato, con 8 gol realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in ...

