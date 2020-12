Crespi: “Con il festival del Cinema di Salerno perché la cultura non si deve fermare” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “È con immenso piacere che parteciperò al festival internazionale del Cinema di Salerno. Il momento particolare che vive il Paese ci induce ad essere più carichi. Il mondo della cultura non deve fermarsi”. Così il regista Ambrogio Crespi che sarà nella giuria d’onore per la 74esima edizione del festival Internazionale del Cinema di Salerno che si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della kermesse (https://www.facebook.com/festivaldelCinema/?epa=SEARCH BOX), dal 7 al 12 dicembre. “Gli organizzatori bene hanno fatto a rilanciare – dice Crespi che ha recentemente mandato nelle sale la pellicola sul Covid ‘A Viso Aperto’ – ed a non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “È con immenso piacere che parteciperò alinternazionale deldi. Il momento particolare che vive il Paese ci induce ad essere più carichi. Il mondo dellanonfermarsi”. Così il regista Ambrogioche sarà nella giuria d’onore per la 74esima edizione delInternazionale deldiche si terrà, in diretta Fb dalla fanpage della kermesse (https://www.facebook.com/del/?epa=SEARCH BOX), dal 7 al 12 dicembre. “Gli organizzatori bene hanno fatto a rilanciare – diceche ha recentemente mandato nelle sale la pellicola sul Covid ‘A Viso Aperto’ – ed a non ...

