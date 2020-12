Covid, Zangrillo boccia Fontana e promuove Zaia: “In Lombardia si poteva fare meglio, il governatore del Veneto è stato l’unico presidente che ha saputo gestire l’emergenza” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, Zangrillo boccia Fontana sulla gestione dell’epidemia e promuove Zaia Alberto Zangrillo, primario di rianimazione e anestesia del San Raffaele di Milano, boccia il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sulla gestione dell’epidemia di Covid, mentre promuove il presidente del Veneto, Luca Zaia. Intervenuto a La Confessione, il programma condotto su Nove da Peter Gomez, la cui puntata andrà in onda nella serata di venerdì dicembre e della quale è stata proposta un’anticipazione, il medico ha infatti dichiarato: “Una valutazione in campo sanitario della giunta lombarda di Fontana? ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020)sulla gestione dell’epidemia eAlberto, primario di rianimazione e anestesia del San Raffaele di Milano,ildella, Attilio, sulla gestione dell’epidemia di, mentreildel, Luca. Intervenuto a La Confessione, il programma condotto su Nove da Peter Gomez, la cui puntata andrà in onda nella serata di venerdì dicembre e della quale è stata proposta un’anticipazione, il medico ha infatti dichiarato: “Una valutazione in campo sanitario della giunta lombarda di? ...

