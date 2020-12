Covid Usa, numeri impressionanti: 210mila nuovi casi e 2.900 morti (Di venerdì 4 dicembre 2020) La situazione Covid in Usa fa registrare numeri da capogiro. In solamente 24 ore rilevati 210mila nuovi casi ed oltre 2.900 morti. Altro giorno nero per gli Usa e la pandemia di Covid-19. Infatti stando ai dati riportati dalla John Hopkins University, in solamente 24 ore sono stati rilevati oltre 210mila nuovi contagi e più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La situazionein Usa fa registrareda capogiro. In solamente 24 ore rilevatied oltre 2.900. Altro giorno nero per gli Usa e la pandemia di-19. Infatti stando ai dati riportati dalla John Hopkins University, in solamente 24 ore sono stati rilevati oltrecontagi e più L'articolo proviene da Inews.it.

chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - TgLa7 : #Covid: negli #Usa @BarackObama , #Bush e @BillClinton si vaccineranno in tv. I tre ex presidenti volontari per pr… - thefortune12 : RT @thefortune12: COVID VAX GRANDI TESTIMONIAL Siamo lieti che tre ex Presidenti USA abbiano raccolto il nostro invito lanciato anche in l… - dariophoto69 : Se un malato di AIDS fa sesso non protetto e infetta qualcuno, finisce in carcere per 'lesioni gravissime'. Se una… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid: esperti, verso un 11 settembre al giorno negli Usa ANSA Nuova Europa Covid Usa, numeri impressionanti: 210mila nuovi casi e 2.900 morti

La situazione Covid in Usa fa registrare numeri da capogiro. In solamente 24 ore rilevati 210mila nuovi casi ed oltre 2.900 morti.

Nuovo Dpcm, la drammatica realtà e la disinvolta narrazione

Di fronte alla drammatica realtà di 900 morti al giorno, la presentazione del nuovo Dpcm che ha fatto in tv il premier Conte è parsa ragionieristica e senz'anima, oltre a contenere interventi discutib ...

La situazione Covid in Usa fa registrare numeri da capogiro. In solamente 24 ore rilevati 210mila nuovi casi ed oltre 2.900 morti.Di fronte alla drammatica realtà di 900 morti al giorno, la presentazione del nuovo Dpcm che ha fatto in tv il premier Conte è parsa ragionieristica e senz'anima, oltre a contenere interventi discutib ...