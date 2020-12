Covid USA, Biden: “Mascherina obbligatoria? Solo per 100 giorni” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Covid negli USA continua a colpire. Il neo Presidente Biden in un’intervista chiede agli americani di usare la mascherina per 100 giorni Joe Biden, neo eletto Presidente degli Stati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilnegli USA continua a colpire. Il neo Presidentein un’intervista chiede agli americani di usare la mascherina per 100 giorni Joe, neo eletto Presidente degli Stati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Il Covid negli USA continua a colpire. Il neo Presidente Biden in un’intervista chiede agli americani di usare la mascherina per 100 giorni Joe Biden, neo eletto Presidente degli Stati Uniti, ha ...

Vaccino Covid, perché la Gran Bretagna inizierà prima?

Non sorprende cioè, in quell’ottica, che Johnson abbia cercato in prima battuta, all’irruzione di Covid-19, un approccio da liberal-liberista strong, quasi machista (l’economia prima della salute), ...

