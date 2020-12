Covid, nuovo farmaco potrebbe bloccare trasmissione in 24 ore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic (Adnkronos Salute) - Un nuovo farmaco antivirale sembrerebbe in grado di bloccare la trasmissione del virus Sars-coV-2 in 24 ore. Ad alimentare nuove speranze nella lotta a Covid-19 è uno studio americano pubblicato su 'Nature Microbiology'. Si tratta della molecola molnupiravir (o Mk-4482/Eidd-2801) che, testata sugli animali dai ricercatori della Georgia State University guidati da Richard Plemper, ha mostrato buoni risultati non solo nella fase iniziale della Covid-19 ma anche contro altri virus a Rna. Gli scienziati hanno condotto lo studio su alcuni furetti infettati con Sars-CoV-2 somministrando loro il farmaco orale due volte al giorno. "Abbiamo testato l'efficacia del molnupiravir a scopo terapeutico per attenuare l'infezione e bloccarne la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic (Adnkronos Salute) - Unantivirale sembrerebbe in grado diladel virus Sars-coV-2 in 24 ore. Ad alimentare nuove speranze nella lotta a-19 è uno studio americano pubblicato su 'Nature Microbiology'. Si tratta della molecola molnupiravir (o Mk-4482/Eidd-2801) che, testata sugli animali dai ricercatori della Georgia State University guidati da Richard Plemper, ha mostrato buoni risultati non solo nella fase iniziale della-19 ma anche contro altri virus a Rna. Gli scienziati hanno condotto lo studio su alcuni furetti infettati con Sars-CoV-2 somministrando loro ilorale due volte al giorno. "Abbiamo testato l'efficacia del molnupiravir a scopo terapeutico per attenuare l'infezione e bloccarne la ...

