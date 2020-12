Covid, mezza Italia gialla: solo l'Abruzzo resta rosso | Spostamenti a Natale, le Regioni: c'è il rischio 'fuga' dal Nord (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le Regioni del Nord protestano contro gli aspetti più limitativi del nuovo Dpcm mentre arriva l'ordinanza di Speranza che sposta dal 6 dicembre altre 5 Regioni in area gialla (Emilia Romagna, Friuli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ledelprotestano contro gli aspetti più limitativi del nuovo Dpcm mentre arriva l'ordinanza di Speranza che sposta dal 6 dicembre altre 5in area(Emilia Romagna, Friuli ...

Deciso l’impiego dei termoscanner anche negli uffici postali, ma non solo. Ai dipendenti offerta l’opportunità di fare il tampone ...

Nei nove mesi del Covid a Milano solo 7 rapine in banca

Banditi in lockdown: in nove mesi è riuscito al Covid quello che faticano a fare i 600 milioni di euro che le banche investono ogni anno per potenziare la sicurezza delle proprie filiali.

Banditi in lockdown: in nove mesi è riuscito al Covid quello che faticano a fare i 600 milioni di euro che le banche investono ogni anno per potenziare la sicurezza delle proprie filiali.