Covid, l'Italia pronta al vaccino ma scivola sulle siringhe (Di venerdì 4 dicembre 2020) I dispositivi di iniezione scelti dal commissario Arcuri sarebbero più performanti ma non disponibili nell'immediato. Si rischia un ritardo. Nei giorni scorsi, il governatore del Veneto Luca Zaia aveva tirato le orecchie all'Europa, accusata di arrivare tardi sul vaccino persino rispetto alla Gran Bretagna, che dall'Ue è praticamente ormai fuori. A voler guardare più in casa nostra, però, pur non essendo ancora stato dato il là ufficiale ad alcuna Big Pharma per l'inizio della vaccinazione, il ritardo potrebbe riguardare anche più nello specifico il nostro Paese. Nelle ultime ore è infatti emerso come un ritardo nell'inizio della campagna vaccinale potrebbe essere portato dalle siringhe. Ancora più di affari già complessi come la distribuzione e la conservazione delle dosi. Gli strumenti di iniezione scelti dal commissario ...

