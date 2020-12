Covid, Liguria: bollettino del 4 dicembre, casi ancora in calo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La In Liguria sono stati registrati 367 nuovi casi di Coronavirus e altri 25 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.765 tamponi. Le ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Insono stati registrati 367 nuovidi Coronavirus e altri 25 decessi. Lo ha reso noto la Regione, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.765 tamponi. Le ...

