Covid | la nuova molecola che blocca il contagio in 24 ore

Nella giornata di ieri, 3 dicembre, è stato reso noto un nuovissimo studio proveniente dagli Stati Uniti. Secondo quest'ultimo, nel giro di 24 ore il contagio da coronavirus nell'uomo potrebbe essere arrestato grazie alla molecola molnupiravir (Mk-4482/Eidd-2801). Lo studio I ricercatori della Georgia State University, hanno studiato l'efficacia della molecola testandola sui furetti. Lo studio è stato svolto da Richard Plemper e dalla sua equipe. Non solo contro il Covid: la molecola sembra essere una mano santa, considerato che è risultata essere efficace anche contro altri virus a Rna. Agli animali è stata somministrata la molnupiravir per due volte al giorno per via orale: «Abbiamo testato l'efficacia del molnupiravir a scopo terapeutico per attenuare l'infezione e bloccarne la ...

La presidenza della Confederazione dei sindacati del settore pubblico ha deciso di dare il via ai preparativi per uno sciopero generale.

"Gennaio sarà terribile": l'allarme di Fauci per il la corsa del Covid in Usa

Sarà un inizio di anno molto complicato negli Stati Uniti. Lo dice, lanciando l’allarme, il virologo Anthony Fauci. “Gennaio sarà terribile”, spiega, nel giorno in cui gli Usa stabilito altri tre tris ...

