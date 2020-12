Covid-Italia, nemmeno il numero dei morti è un dato sicuro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il record non era un record. Il numero dei morti che ieri avrebbe dovuto diramare il Ministero della Salute insieme a quello dei contagiati, dei tamponi, dei ricoverati e dei guariti, non è quello che ha comunicato. A quel 993, salutato come “il più alto di sempre, il più triste”, andrebbe sottratto infatti 128. Riducendo così il totale dei decessi a 865. Sempre alto, per carità - parliamo di morti, vale la pena ricordarlo una volta in più - ma certo non da record (il picco resta al 27 marzo, quando i decessi registrati furono 969). Ma perché 128? Da dove arriva questo numero? Dalla Lombardia. HuffPost ha verificato, infatti, che la Regione ieri ha comunicato al Ministero della Salute un numero di morti avvenute ben oltre una settimana fa, “il tempo medio cui si riferiscono i dati sui ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il record non era un record. Ildeiche ieri avrebbe dovuto diramare il Ministero della Salute insieme a quello dei contagiati, dei tamponi, dei ricoverati e dei guariti, non è quello che ha comunicato. A quel 993, salutato come “il più alto di sempre, il più triste”, andrebbe sottratto infatti 128. Riducendo così il totale dei decessi a 865. Sempre alto, per carità - parliamo di, vale la pena ricordarlo una volta in più - ma certo non da record (il picco resta al 27 marzo, quando i decessi registrati furono 969). Ma perché 128? Da dove arriva questo? Dalla Lombardia. HuffPost ha verificato, infatti, che la Regione ieri ha comunicato al Ministero della Salute undiavvenute ben oltre una settimana fa, “il tempo medio cui si riferiscono i dati sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, Richiardi: "Record vittime è mistero" Adnkronos Lettera al ministro Speranza: «I familiari dei disabili gravi devono poter accedere ai reparti Covid»

Non lasciamo sole le persone non autosufficienti e malate di covid negli ospedali. Una battaglia che va avanti quella di Elena Improta, presidente di Oltre lo sguardo onlus, madre di un ...

Coronavirus, esperti: "Emergenza non oscuri vaccinazioni prioritarie"

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Evitare di sovrapporre alla pandemia Sars-CoV-2 anche altre epidemie dovute "alla riduzione della copertura vaccinale di patologie diffuse tra la popolazione giovane ...

