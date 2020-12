Covid Italia, il monitoraggio: Rt scende a 0,91 Sardegna, Puglia e Calabria a rischio alto (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’analisi riguarda il periodo 11-24 novembre. Nella rilevazione precedente il dato era a 1,08. Per l’Iss il dato è incoraggiante ma la pressione sulla rete ospedaliera resta elevata. Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’analisi riguarda il periodo 11-24 novembre. Nella rilevazione precedente il dato era a 1,08. Per l’Iss il dato è incoraggiante ma la pressione sulla rete ospedaliera resta elevata.

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - Faniuzza1 : RT @stemolinaradio: Che il numero dei morti non tornasse lo avevo scritto in base a semplici calcoli. Adesso arrivano le notizie. Numeri go… - EmanuelaMorand3 : Traete le vostre conclusioni. -