Covid Italia, bollettino oggi 4 dicembre: 24.009 nuovi casi e 814 morti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 4 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 24.009 nuovi contagi (ieri 23.225) e 814 morti (ieri 993).Nuovo dpcm 3... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus in. Ildi venerdì 4. Nelle ultime 24 ore si registrano 24.009contagi (ieri 23.225) e 814(ieri 993).Nuovo dpcm 3...

matteosalvinimi : Centrodestra unito davanti a Palazzo Chigi. Mentre in Italia si muore di Covid, disperazione e solitudine, il gover… - fabiochiusi : Ieri in Italia sono morte 993 persone per COVID-19. Queste sono alcune delle prime pagine dei giornali in edicola. - marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - LaVocedellIsola : Covid Italia: resta alto il numero decessi (814), e 24.099 nuovi casi - FrancescoRigh10 : RT @mattiafeltri: NEMMENO IL NUMERO DEI MORTI È UN DATO SICURO -