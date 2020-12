Covid in Usa, Biden: “No a obbligo vaccini e mascherine” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Joe Biden ha offerto la propria opinione per quanto concerne il vaccino anti-Coronavirus e la sua diffusione in America. Di seguito le parole dell’attuale presidente degli Stati Uniti, rilasciate nel corso di una conferenza a Washington: “Il vaccino non deve essere obbligatorio. Non chiederei che sia obbligatorio, ma farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta. Non penso che le mascherine debbano essere obbligatorie a livello nazionale“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Joeha offerto la propria opinione per quanto concerne il vaccino anti-Coronavirus e la sua diffusione in America. Di seguito le parole dell’attuale presidente degli Stati Uniti, rilasciate nel corso di una conferenza a Washington: “Il vaccino non deve essere obbligatorio. Non chiederei che sia obbligatorio, ma farei tutto ciò che è nel mio potere per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta. Non penso che le mascherine debbano essere obbligatorie a livello nazionale“. SportFace.

