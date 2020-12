Covid, in Campania sotto il 9% il rapporto positivi-tamponi. 85 morti (42 nelle ultime 48 ore) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 1.651 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 18.733 tamponi. La percentuale dei contagi è scesa all’8,81%. Dei 1.651 nuovi positivi, 135 sono sintomatici e 1.516 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 162.220, mentre sono 1.658.601 i tamponi complessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 85 nuovi decessi: in una nota viene specificato che si tratta di 42 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 43 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.284 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 58.461. Sono 166 i pazienti Covid ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 1.651 i nuovi casi di coronavirus emersi24 ore indall’analisi di 18.733. La percentuale dei contagi è scesa all’8,81%. Dei 1.651 nuovi, 135 sono sintomatici e 1.516 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus indall’inizio dell’emergenza sale a 162.220, mentre sono 1.658.601 icomplessivamente esaminati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regionesono inseriti 85 nuovi decessi: in una nota viene specificato che si tratta di 42 decessi avvenuti48 ore e 43 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 2.284 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 58.461. Sono 166 i pazienti...

