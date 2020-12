Covid | il nuovo bollettino della Regione Campania

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 4 dicembre, che sale di 1.651 nuovi casi e 85 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 1.651 nuovi casi e 85 decessi su Notizie.it.

stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - zaiapresidente : ???? Un nuovo Gioco dell’Oca digitale contro il Covid per insegnare ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia… - ZanforlinIvan : c e di nuovo che il covid é merda proteggiamoci - repubblica : RT @RepubblicaTv: La Seconda Ondata, l'Italia e il Covid: l'altro Natale: Il nuovo Dpcm ha confermato le norme applicate fino ad oggi delud… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

Agenzia ANSA

Eseguiti anche 1.509 test sierologici e 2.061 tamponi rapidi. I casi attivi calano (-178), il 95,8% in isolamento a casa. 63 i decessi ...Il semaforo di otto regioni italiane cambia ancora. Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria ed Emilia Romagna da domenica tornano in zona gialla. In Emilia Romagna ...