Covid, il numero di studenti positivi in Sicilia al 2 dicembre: -121 rispetto a settimana precedente. Tabella per provincia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole Siciliane, questo Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19. Tutti i dati per provincia aggiornati al 2 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuolene, questo Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da-19. Tutti i dati peraggiornati al 2. L'articolo .

mattiafeltri : NEMMENO IL NUMERO DEI MORTI È UN DATO SICURO - pietroraffa : Ieri ho scritto un tweet sull'impressionante numero di morti per Covid. In molti, tra i commenti, sostengono che… - marattin : Io non so se ci sia piena consapevolezza di quanti danni possa fare la mancanza di un sistema di rilevazione dati c… - farfarello13 : RT @mattiafeltri: NEMMENO IL NUMERO DEI MORTI È UN DATO SICURO - mostro15119736 : RT @MariaAdeleNari: @VallKindOve @mostro15119736 Aumenta il numero di morti per Covid anche tra le persone 'sane' e non 'vecchie' Chi è riu… -