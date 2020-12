Covid, Galli sul nuovo Dpcm: “Appoggio il lavoro di Conte, nessuna distrazione! L’ondata non è finita qui” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri sera, il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm.Le nuove regole, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino al 15 gennaio, Contengono norme specifiche per il periodo delle festività natalizie: vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio i viaggi fra regioni - anche gialle -, e a Natale, Santo Stefano e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune. Prevista inoltre la quarantena per chi rientra dall’estero. Piccole ma importanti regole per prevenire una nuova possibile terza ondata.Coronavirus, Conte ha firmato un nuovo Dpcm: spostamenti e coprifuoco, ecco cosa si potrà fare a Natale"nuovo Dpcm? Non posso che essere d’accordo con queste misure. Il presidente del Consiglio mi è sembrato deciso e determinato nel portare avanti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ieri sera, il Premier Giuseppeha firmato un.Le nuove regole, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino al 15 gennaio,ngono norme specifiche per il periodo delle festività natalizie: vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio i viaggi fra regioni - anche gialle -, e a Natale, Santo Stefano e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune. Prevista inoltre la quarantena per chi rientra dall’estero. Piccole ma importanti regole per prevenire una nuova possibile terza ondata.Coronavirus,ha firmato un: spostamenti e coprifuoco, ecco cosa si potrà fare a Natale"? Non posso che essere d’accordo con queste misure. Il presidente del Consiglio mi è sembrato deciso e determinato nel portare avanti ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli attacca coloro che non hanno capito la gravità del #virus: 'Qualcuno si sente un… - taltos_mxp_yyz : Covid, Galli su La7: “Nuovo dpcm? Non posso che essere d’accordo con queste misure. Conte mi è sembrato deciso e de… - Mediagol : Covid, Galli sul nuovo Dpcm: 'Appoggio il lavoro di Conte, nessuna distrazione! L'ondata non è finita qui'… - BiazzoRiccardo : e noi siamo stanchi di sentire ogni giorno le iettature di questo cretino! - Teresa12401552 : RT @Raffael31870221: -