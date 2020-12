Covid, “Difficile spiegare l’incidenza della mortalità in Italia” per il decano degli anestesisti (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ sicuramente uno dei decani fra i rianimatori italiani, Luciano Gattinoni, attualmente impegnato presso l’università tedesca di Gottinga. Ebbene, già lo scorso giugno, attraverso una lettera rivolta alla ‘Società europea degli intensivisti’, prestigiosa – e settoriale – rivista scientifica, affiancato dal pro-rettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, l’esperto anestesista aveva avvertito sull’importanza di non trascurare i luttuosi esiti della prima ondata, invitando tutti ad una seria “riflessione”, così da poter individuare con esattezza tutto quello che, inaspettatamente, non avrebbe funzionato. Gattinoni: “Molte responsabilità dietro il numero record di morti della seconda ondata” Una riflessione evidentemente mai avvenuta, come dimostrato purtroppo da questa terribile seconda ondata di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ sicuramente uno dei decani fra i rianimatori italiani, Luciano Gattinoni, attualmente impegnato presso l’università tedesca di Gottinga. Ebbene, già lo scorso giugno, attraverso una lettera rivolta alla ‘Società europeaintensivisti’, prestigiosa – e settoriale – rivista scientifica, affiancato dal pro-rettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, l’esperto anestesista aveva avvertito sull’importanza di non trascurare i luttuosi esitiprima ondata, invitando tutti ad una seria “riflessione”, così da poter individuare con esattezza tutto quello che, inaspettatamente, non avrebbe funzionato. Gattinoni: “Molte responsabilità dietro il numero record di mortiseconda ondata” Una riflessione evidentemente mai avvenuta, come dimostrato purtroppo da questa terribile seconda ondata di ...

