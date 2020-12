Covid, De Luca: La Campania prima regione a uscirne. Durante le feste vietato andare nelle seconde case (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticipare qualche giorno fa, e cioè che la Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre, e in un contesto di totale trasparenza”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Un po’ di pazienza – ha aggiunto – ma ci stiamo arrivando. In Campania dobbiamo essere più attenti che nelle altre regioni d’Italia, perché da quando le regioni quest’estate sono state parificate non c’è più Nord e Sud, tutte le regioni sono nella stessa situazione. Siccome la Campania è la regione a maggiore densità abitativa d’Italia noi dobbiamo essere più attenti di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticipare qualche giorno fa, e cioè che laalla fine sarà lache esce daldelle altre, meglio delle altre, e in un contesto di totale trasparenza”. Lo ha detto il presidente dellaVincenzo Denel corso di una diretta Facebook. “Un po’ di pazienza – ha aggiunto – ma ci stiamo arrivando. Indobbiamo essere più attenti chealtre regioni d’Italia, perché da quando le regioni quest’estate sono state parificate non c’è più Nord e Sud, tutte le regioni sono nella stessa situazione. Siccome laè laa maggiore densità abitativa d’Italia noi dobbiamo essere più attenti di ...

PiazzapulitaLA7 : “De Luca è stato furbo. Ma la sanità campana era in ginocchio da moltissimo tempo ma lui non ha fatto nulla”… - fattoquotidiano : Luca Rigato, l’appuntato di Ferrara morto per Covid a 55 anni. I colleghi: “Ha dedicato la sua vita a chi era in di… - zazoomblog : Covid De Luca: La Campania prima regione a uscirne. Durante le feste vietato andare nelle seconde case - #Covid… - larampait : Covid, Zinzi: “Nella diretta di De Luca, intollerabile clima di intimidazione” - a70199617 : #VINCENZO NON IMITARE SALVINI Coronavirus, De Luca: 'La Campania sarà la prima regione che esce dal Covid'… -