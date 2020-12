Covid, De Luca: “Condivido in pieno dpcm del governo. Campania uscirà da epidemia prima di tutte le regioni, ha il più basso tasso mortalità” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Abbiamo la conferma che la Campania alla fine è la regione che uscirà dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando. Dai dati risulta che stiamo facendo un vero e proprio miracolo, più di quanto abbiamo fatto nella prima ondata”. Lo annuncia nella sua diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che spiega: “Per quanto riguarda i decessi Covid, la Regione rimane quella con la percentuale più bassa d’Italia di mortalità. Questo probabilmente è il dato più significativo, ma di cui non parla nessuno. Per i ricoveri dei pazienti Covid non abbiamo nessuna difficoltà: siamo sotto il 40% dell’occupazione dei posti letto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Abbiamo la conferma che laalla fine è la regione chedaldelle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando. Dai dati risulta che stiamo facendo un vero e proprio miracolo, più di quanto abbiamo fatto nellaondata”. Lo annuncia nella sua diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione, Vincenzo De, che spiega: “Per quanto riguarda i decessi, la Regione rimane quella con la percentuale più bassa d’Italia di mortalità. Questo probabilmente è il dato più significativo, ma di cui non parla nessuno. Per i ricoveri dei pazientinon abbiamo nessuna difficoltà: siamo sotto il 40% dell’occupazione dei posti letto ...

