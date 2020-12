Covid, cani e gatti si infettano raramente e non sono pericolosi per l'uomo: lo dice la scienza (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Cane e gatto possono infettarsi solo in maniera sporadica, specie se a stretto contatto con pazienti umani, e non rappresentano, al momento, un pericolo per l'uomo in relazione alla pandemia in atto'. Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) 'Cane e gatto posinfettarsi solo in maniera sporadica, specie se a stretto contatto con pazienti umani, e non rappresentano, al momento, un pericolo per l'in relazione alla pandemia in atto'.

