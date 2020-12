Covid | Brusaferro | ' L' Italia si sta decolorando come altri paesi europei'

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: “Sarà un Natale #Covid, che ci auguriamo unico e ultimo. Ciò vuol dire organiz… - Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - occhio_notizie : 'Siamo sopra la soglia di emergenza anche se la curva si è appiattita, quindi c'è la necessità di dilazionare gli i… - salvato17719000 : Abbiamo assistito all'esposizione ed analisi dati covid, di Brusaferro. L'unico dubbio forte è la veridicità dei da… - Agenzia_Ansa : #Covid, 'Il numero nuovi casi quotidiani è ancora importante anche se il trend è decrescente', lo dice il president… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Come ogni venerdì, ha preso la parola il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro per analizzare l'andamento del Covid nel nostro ...L'incidenza, mette in evidenza il monitoraggio, rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente in ...