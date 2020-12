COVID-19, la Procura indaga anche su Atalanta-Valencia (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Procura di Bergamo ha iniziato ad indagare anche su Atalanta-Valencia per verificare eventuali collegamenti con le morti da COVID-19 La sfida di Champions League fra Atalanta e Valencia dello scorso 19 febbraio è entrata nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulle morti per COVID-19. Lo ha annunciato il Procuratore Antonio Chiappani e dall’aggiunto Maria Cristina Rota al Tg3. Nello specifico sono entrati fra gli atti dell’indagine sono entrati l’elenco dei tifosi così da poter ricostruire chi era allo stadio e in che modo è arrivato presso la stadio San Siro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladi Bergamo ha iniziato adresuper verificare eventuali collegamenti con le morti da-19 La sfida di Champions League fradello scorso 19 febbraio è entrata nell’inchiesta delladi Bergamo sulle morti per-19. Lo ha annunciato iltore Antonio Chiappani e dall’aggiunto Maria Cristina Rota al Tg3. Nello specifico sono entrati fra gli atti dell’indagine sono entrati l’elenco dei tifosi così da poter ricostruire chi era allo stadio e in che modo è arrivato presso la stadio San Siro. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : COVID Procura Covid, la Procura al lavoro su due partite: Atalanta-Valencia e Albino-Codogno BergamoNews Atalanta-Valencia entra nell’inchiesta sulle morti per Covid a Bergamo

Acquisito l’elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio e valutare l’esistenza di altri focolai oltre a quello dell’ospedale di Alzano. Accertamenti anche su Albino-Codogno ...

