Covid-19 | insegnanti rifiutano di fare il tampone | per la procura nessun reato

La procura di Aosta ha chiuso senza indagati né ipotesi di reato il fascicolo sul caso dei 21 insegnanti su 27 della primaria San Francesco del capoluogo regionale che avevano rifiutato di sottoporsi al tampone per il Covid-19, rimandando di quattro giorni la fine della loro quarantena e quindi la riapertura di metà della scuola.

E' morto Pietro La Torre, 64 anni, sindacalista apprezzato da tantissimi che ha condotto numerose battaglie per i lavoratori e i precari. Era ricoverato positivo al Covid. Per anni era stato alla Uil, ...

La procura di Aosta ha chiuso senza indagati né ipotesi di reato il fascicolo sul caso dei 21 insegnanti su 27 della primaria San Francesco del capoluogo regionale che avevano rifiutato di sottoporsi