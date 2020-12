Covid-19, in Italia 23.225 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 226.729 i tamponi analizzati. Il rapporto positivi su test effettuati è del 10,24%. Da Nord a Sud, la situazione dell'epidemia nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 226.729 i tamponi analizzati. Il rapporto positivi su test effettuati è del 10,24%. Da Nord a Sud, la situazione dell'epidemia nel nostro Paese

LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - marattin : Così come il mondo post seconda guerra mondiale fu preparato a conflitto ancora in corso, così dobbiamo pensare ora… - tancredipalmeri : Pesantissima Instagram story di Alonso dove accusa l’Italia di essere non a caso centro Covid da febbraio - Italia_Notizie : La macchina che uccide il virus: «In venti minuti rigenera fino a 50 mascherine Fp2» - Pino__Merola : Covid-19, in Italia 23.225 nuovi contagi: i dati regione per regione -