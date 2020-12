Covid-19: Bush, Obama e Clinton si faranno vaccinare in diretta tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tre ultimi presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton hanno annunciato che faranno il vaccino anti Covid-19 in una diretta televisiva. Un gesto simbolico importante per sostenere la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Un’iniziativa con cui si spera appunto di sostenere nel concreto gli sforzi delle autorità sanitarie. Queste ultime saranno, infatti, impegnate a convincere l’opinione pubblica sulla sicurezza del antidoto trovato e sulla necessità di sottoporvisi dopo che la US Food and Drug Administration ne avrà consentito la distribuzione. Conte dpcm nuovo, misure dure per Natale: quanti sacrifici «per scongiurare la terza ondata» Gli ex capi di Stato vogliono dare un loro contributo alla campagna di vaccinazione che inizierà nel paese ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tre ultimi presidenti degli Stati Uniti, Barack, George W.e Billhanno annunciato cheil vaccino anti-19 in unatelevisiva. Un gesto simbolico importante per sostenere la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Un’iniziativa con cui si spera appunto di sostenere nel concreto gli sforzi delle autorità sanitarie. Queste ultime saranno, infatti, impegnate a convincere l’opinione pubblica sulla sicurezza del antidoto trovato e sulla necessità di sottoporvisi dopo che la US Food and Drug Administration ne avrà consentito la distribuzione. Conte dpcm nuovo, misure dure per Natale: quanti sacrifici «per scongiurare la terza ondata» Gli ex capi di Stato vogliono dare un loro contributo alla campagna di vaccinazione che inizierà nel paese ...

chetempochefa : Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid.… - TizianaFerrario : #Clinton #Bush #Obama si vaccineranno insieme in pubblico x dare l'esempio #Covid - Agenzia_Ansa : #Covid: #Obama, #Bush e #Clinton si vaccineranno in tv I tre ex presidenti #Usa volontari per promuovere la campagn… - EzioMorassutti : RT @chetempochefa: Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid. Un'i… - marco_merighi : RT @chetempochefa: Gli ex presidenti Usa, Obama, Bush e Clinton, si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv contro il covid. Un'i… -