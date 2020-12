Corsera: anche Morla potrebbe finire tra gli indagati, fu lui a scegliere la casa dove è morto Maradona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Matías Edgardo Morla, il legale di Maradona, non è stato indagato per omicidio colposo per la morte di Diego, ma, secondo i più informati, i magistrati argentini l’aggiungerebbero volentieri alla lista con il dottor Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. La figura dell’avvocato è sicuramente una figura controversa, ricorda il Corriere della Sera, uomo scaltro e fantasioso, aveva convinto Maradona a cedergli tutti i diritti della sua immagine con lo sfruttamento esclusivo dei marchi «El 10», «Diegol», «La Mano de Dios», «El Diego» e d’altre 54 coniugazioni maradoniane dello stesso concetto: far soldi. Un grande amico di Maradona, un uomo di cui si fidava, al punto che era stato proprio lui a scegliere Luque e la Cosachov, e anche a provvedere al ricovero domiciliare presso la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Matías Edgardo, il legale di, non è stato indagato per omicidio colposo per la morte di Diego, ma, secondo i più informati, i magistrati argentini l’aggiungerebbero volentieri alla lista con il dottor Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. La figura dell’avvocato è sicuramente una figura controversa, ricorda il Corriere della Sera, uomo scaltro e fantasioso, aveva convintoa cedergli tutti i diritti della sua immagine con lo sfruttamento esclusivo dei marchi «El 10», «Diegol», «La Mano de Dios», «El Diego» e d’altre 54 coniugazioni maradoniane dello stesso concetto: far soldi. Un grande amico di, un uomo di cui si fidava, al punto che era stato proprio lui aLuque e la Cosachov, ea provvedere al ricovero domiciliare presso la ...

I magistrati accuserebbero volentieri di omicidio colposo l'avvocato di Diego, inviso alle figlie e alla ex moglie, che controlla tutti i diritti d'immagine del Pibe De Oro ...

