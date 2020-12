Corrao & C. in fuga dai 5 Stelle. Peggio di Razzi e Scilipoti. Parla l’eurodeputato Giarrusso: “Ora mollino il seggio. I nostri traditori vanno con chi vuole il Salva Stati” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Onorevole Dino Giarrusso, euroParlamentare M5S, i suoi colleghi Corrao, Pedicini, Evi e D’Amato hanno lasciato la delegazione Ue del Movimento dopo una lunga serie di divergenze. È l’epilogo di un divorzio annunciato? “E’ l’ultimo atto d’una ripetuta e imbarazzante serie di violazioni alle nostre regole. Questi signori han votato oltre 150 volte in dissenso dalla delegazione M5S – cosa esplicitamente vietata dall’art. 11 lettera C del nostro statuto, nonché art. 3 del codice etico – rilasciato interviste non concordate, leso l’immagine del M5S, ci han paragonato a Udeur, Ncd ed altri partiti pieni zeppi di condannati, e oggi se ne vanno altrove accampando scuse pietose. Scilipoti e Razzi non avrebbero saputo fare di Peggio”. “Tra pochi minuti sarete mestamente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Onorevole Dino, euromentare M5S, i suoi colleghi, Pedicini, Evi e D’Amato hanno lasciato la delegazione Ue del Movimento dopo una lunga serie di divergenze. È l’epilogo di un divorzio annunciato? “E’ l’ultimo atto d’una ripetuta e imbarazzante serie di violazioni alle nostre regole. Questi signori han votato oltre 150 volte in dissenso dalla delegazione M5S – cosa esplicitamente vietata dall’art. 11 lettera C del nostro statuto, nonché art. 3 del codice etico – rilasciato interviste non concordate, leso l’immagine del M5S, ci han paragonato a Udeur, Ncd ed altri partiti pieni zeppi di condannati, e oggi se nealtrove accampando scuse pietose.non avrebbero saputo fare di”. “Tra pochi minuti sarete mestamente ...

fattoquotidiano : M5s, scissione a Bruxelles: lasciano D’Amato, Corrao, Evi e Pedicini. “Questo Movimento è parente lontano di quello… - ignaziocorrao : Un plauso alla @GDF che nel Palermitano ha sequestrato una azienda vinicola che sofisticava il vino con lo zucchero… - fcister69 : RT @MPenikas: LN Corrao & C. in fuga dai 5 Stelle. Peggio di Razzi e Scilipoti. Parla l’eurodeputato Giarrusso: “Ora mollino il seggio. I n… - nessunoindietro : RT @MPenikas: LN Corrao & C. in fuga dai 5 Stelle. Peggio di Razzi e Scilipoti. Parla l’eurodeputato Giarrusso: “Ora mollino il seggio. I n… - Giusepp66890796 : RT @serebellardinel: Si sentono traditi dal @Mov5Stelle,perchè non ha più i valori di prima!!Sono loro che li hanno traditi i valori del #M… -