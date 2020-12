Corrado Passera | Se il governo vuole veramente vendere Mps | la renda appetibile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020), il caso UniCredit ha messo in subbuglio il mondo bancario italiano. Quale effetto avrà questa vicenda nel breve termine? Il settore bancario in Italia, ma non solo in Italia, è in grande rivolgimento. Tecnologie digitali, nuove regole e politica monetaria hanno messo in seria crisi il modello tradizionale di banca. Per non parlare dell’esplosione della concorrenza: una volta le banche competevano solo tra di loro, oggi anche contro le fintech, le aziende di retail, le telecomunicazioni e, sempre di più, con le sempre più potenti Big Tech. Tutto questo spinge verso un consolidamento. L’Italia ha percorso una lunga strada: nel 1996, quando sono entrato in Ambroveneto, c’erano mille banche, ora sono cento. Si sono creati gruppi medi e grandi, ma questo processo va completato. L’effetto sarà questo: alcune banche medie o piccole o si ...