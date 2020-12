Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 4 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: per il 48,9% degli italiani governo ha gestito male ondate Covid Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 4 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 4 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 24.099 Tamponi eseguiti: 212.741 Nuovi decessi: 814 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-30)Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 42020. Segui Termometro Politico su Google News Ultimi sondaggi Tp: per il 48,9% degli italiani governo ha gestito male ondate Covid: il bollettino del 4L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 42020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 24.099 Tamponi eseguiti: 212.741 Nuovi decessi: 814 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-30)Attualmente ricoverati in terapia ...

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 34 pazienti, 18 in Malattie infettive, 1 zona grigia, 6 area Covid e 9 in Terapia intensiva. Al Maggiore di Modica 17 ...

Covid-19: situazione stazionaria per i ricoverati

I malati covid-19 ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia ... ma significativo. Se si considerano gli ultimi due giorni, la percentuale è salita al 27% circa, rispetto al 18% delle ...

I malati covid-19 ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia ... ma significativo. Se si considerano gli ultimi due giorni, la percentuale è salita al 27% circa, rispetto al 18% delle ...