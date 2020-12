Coronavirus, ultime news. Bollettino: 24.099 casi su 212.741 tamponi, 814 decessi. LIVE (Di venerdì 4 dicembre 2020) Friuli, Umbria, Emilia-Romagna e Marche in zona gialla da domenica. La bozza del monitoraggio Iss: epidemia migliora ma incidenza troppo alta. "Rt scende a 0,91. In 16 regioni è sotto l'1". Bankitalia segnala che 1 famiglia su 3 ha fatto ricorso al sostegno al reddito. Secondo il rapporto Censis "quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle prossime festività". Con la firma di Conte sul nuovo Dpcm, il governo blinda il Natale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Friuli, Umbria, Emilia-Romagna e Marche in zona gialla da domenica. La bozza del monitoraggio Iss: epidemia migliora ma incidenza troppo alta. "Rt scende a 0,91. In 16 regioni è sotto l'1". Bankitalia segnala che 1 famiglia su 3 ha fatto ricorso al sostegno al reddito. Secondo il rapporto Censis "quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle prossime festività". Con la firma di Conte sul nuovo Dpcm, il governo blinda il Natale

