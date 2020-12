Coronavirus, ultime news. Bollettino: 24.099 casi su 212.741 tamponi, 814 decessi. LIVE (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tasso di positività sale all'11,3%. Calano i ricoverati in regime ordinario (-572) e i pazienti in terapia intensiva (-30). Da domenica Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Puglia passano in zona gialla, mentre Campania, Valle d'Aosta, Toscana e Alto Adige saranno arancioni. Il monitoraggio Iss: "Epidemia migliora ma incidenza troppo alta. Rt scende a 0.91". Secondo il rapporto Censis, "quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle festività" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il tasso di positività sale all'11,3%. Calano i ricoverati in regime ordinario (-572) e i pazienti in terapia intensiva (-30). Da domenica Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Puglia passano in zona gialla, mentre Campania, Valle d'Aosta, Toscana e Alto Adige saranno arancioni. Il monitoraggio Iss: "Epidemia migliora ma incidenza troppo alta. Rt scende a 0.91". Secondo il rapporto Censis, "quasi l'80% degli italiani si dice a favore della stretta in vista delle festività"

