Coronavirus | spostamenti vietati | ecco quali sono le deroghe Ma serve l’autocertificazione

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Come già in occasione del lockdown dello scorso marzo e in generale per tutte le restrizioni, restano sempre le eccezioni per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Saranno le Faq - le risposte alle domande più frequenti - del governo a chiarirefattispecie rientrino nello stato di necessità. Tra queste certamente ci sarà il caso dell'anziano solo o comunque di persone che abbiano bisogno di assistenza