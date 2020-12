Coronavirus, Speranza: con ok dell’Ema, campagna vaccinale in Italia in primavera (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un’ampia campagna di vaccinazioni in Italia si svolgerà tra la primavera inoltrata e l’estate. A dettare i tempi per l’arrivo su vasta scala del vaccino in Italia è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all’Health care Summit del Sole 24 ore. Il via alla campagna vaccinale è “subordinata alle autorizzazioni che l’Agenzia Europea dei Medicinali darà – ha sottolineato il ministro – Se l’Ema ci darà massima sicurezza sui controlli fatti e sull’esito della sperimentazione, il cuore delle vaccinazioni sarà tra primavera inoltrata ed estate”. Quanto a un piano, Speranza ha assicurato che è già pronto, anche se “dare date precise di inizio delle vaccinazioni senza prima avere un vaccino formalmente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Un’ampiadi vaccinazioni insi svolgerà tra lainoltrata e l’estate. A dettare i tempi per l’arrivo su vasta scala del vaccino inè stato il ministro della Salute, Roberto, intervenuto all’Health care Summit del Sole 24 ore. Il via allaè “subordinata alle autorizzazioni che l’Agenzia Europea dei Medicinali darà – ha sottolineato il ministro – Se l’Ema ci darà massima sicurezza sui controlli fatti e sull’esito della sperimentazione, il cuore delle vaccinazioni sarà trainoltrata ed estate”. Quanto a un piano,ha assicurato che è già pronto, anche se “dare date precise di inizio delle vaccinazioni senza prima avere un vaccino formalmente ...

