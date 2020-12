Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 dicembre 2020: 1.365 nuovi casi, è boom di guariti. La situazione a Palermo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 1.365 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.026 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 4 dicembre 2020. Con i nuovi casi salgono a 39.350 persone positive. In terapia intensiva ci sono 216 pazienti (-4) mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.431 (-61). I guariti sono invece 28.188, 1.756 in più rispetto a quanto registrato ieri.La provincia con più casi è tornata ad essere Catania con 551 nuovi positivi, seguita da Palermo con 291, Messina 274, Caltanissetta 87, Enna 40, Ragusa 39, Siracusa 38, Agrigento 38, Trapani 7. Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 1.365 icontagi registrati insu 10.026 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 4. Con isalgono a 39.350 persone positive. In terapia intensiva ci sono 216 pazienti (-4) mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.431 (-61). Isono invece 28.188, 1.756 in più rispetto a quanto registrato ieri.La provincia con piùè tornata ad essere Catania con 551positivi, seguita dacon 291, Messina 274, Caltanissetta 87, Enna 40, Ragusa 39, Siracusa 38, Agrigento 38, Trapani 7.

