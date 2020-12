Coronavirus - Si allentano le restrizioni in otto Regioni e nella Provincia di Bolzano (Di venerdì 4 dicembre 2020) La cartina geografica disegnata dalla pandemia rimescola per l'ennesima volta i colori delle Regioni in virtù di un diffuso miglioramento della situazione sanitaria. In base alle ordinanze firmate in serata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, da domenica 6 dicembre Campania, Valle d'Aosta, Toscana e la Provincia autonoma di Bolzano passeranno in zona arancione (attualmente sono rosse). Si allentano le restrizioni anche per Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Puglia, che da arancioni diventeranno zone gialle. Rinnovate, invece, le misure restrittive vigenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Cosa implica il passaggio all'arancione. A chi risiede in Campania, Valle d'Aosta, Toscana e nella Provincia autonoma di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 dicembre 2020) La cartina geografica disegnata dalla pandemia rimescola per l'ennesima volta i colori dellein virtù di un diffuso miglioramento della situazione sanitaria. In base alle ordinanze firmate in serata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, da domenica 6 dicembre Campania, Valle d'Aosta, Toscana e laautonoma dipasseranno in zona arancione (attualmente sono rosse). Sileanche per Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Puglia, che da arancioni diventeranno zone gialle. Rinnovate, invece, le misure restrittive vigenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Cosa implica il passaggio all'arancione. A chi risiede in Campania, Valle d'Aosta, Toscana eautonoma di ...

viaggiareonthe1 : Coronavirus - Si allentano le restrizioni in otto Regioni e nella Provincia di Bolzano - giuseppas : Coronavirus, si allentano le restrizioni in otto Regioni e nella Provincia di Bolzano - - gioporce : RT @fanpage: #Scuola, Azzolina: 'Se si allentano le misure per tutti i settori del Paese, anche per la scuola deve valere lo stesso' https:… - QdSit : “Al momento – ha detto ieri sera la ministro dell’Istruzione @AzzolinaLucia – non è stata presa alcuna decisione, c… - divorex82 : RT @fanpage: #Scuola, Azzolina: 'Se si allentano le misure per tutti i settori del Paese, anche per la scuola deve valere lo stesso' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allentano Coronavirus, si allentano le restrizioni in otto Regioni e nella Provincia di Bolzano - Quattroruote.it Quattroruote Parecchie regioni cambiano colore (mentre l'Abruzzo resta l'unica rossa)

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per allentare le restrizioni anti Covid-19 in molte Regioni. Dal 6 dicembre, Campania, Valle d'Aosta, Toscana e Bolzano da zone rosse ...

Un anno di Dpcm

Il decreto del 3 dicembre, il 22esimo del 2020, sarà l'ultimo di questo 2020, caratterizzato dalle misure per evitare il contagio da coronavirus: un incubo iniziato il 23 febbraio, quando l'Italia fac ...

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per allentare le restrizioni anti Covid-19 in molte Regioni. Dal 6 dicembre, Campania, Valle d'Aosta, Toscana e Bolzano da zone rosse ...Il decreto del 3 dicembre, il 22esimo del 2020, sarà l'ultimo di questo 2020, caratterizzato dalle misure per evitare il contagio da coronavirus: un incubo iniziato il 23 febbraio, quando l'Italia fac ...