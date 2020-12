Coronavirus Puglia, 1.419 contagi e 72 morti: il bollettino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bari, 4 dic. (Adnkronos) - Sono 1.419 i nuovi contagi da Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 60.668, così suddivisi: 23.756 nella Provincia di Bari; 6.910 nella Provincia di Bat; 4.310 nella Provincia di Brindisi; 13.720 nella Provincia di Foggia; 4.527 nella Provincia di Lecce; 7.039 nella Provincia di Taranto; 400 attribuiti a residenti fuori regione;6 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bari, 4 dic. (Adnkronos) - Sono 1.419 i nuovida Il totale dei casi positivi Covid inè di 60.668, così suddivisi: 23.756 nella Provincia di Bari; 6.910 nella Provincia di Bat; 4.310 nella Provincia di Brindisi; 13.720 nella Provincia di Foggia; 4.527 nella Provincia di Lecce; 7.039 nella Provincia di Taranto; 400 attribuiti a residenti fuori regione;6 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

