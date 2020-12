Coronavirus Piemonte | 2 132 contagi e 54 morti | il bollettino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sono 2.132 i nuovida Il totale dei casi positivi diventa quindi 175.063, di cui 15.257 Alessandria, 8.190 Asti, 6.051 Biella, 24.102 Cuneo, 13.502 Novara, 93.033 Torino, 6.622 Vercelli, 5.804 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 951 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 1551 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (- 108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.640.659(+20.846 rispetto a ieri), di cui 815.416 risultati negativi. Sono, invece, 54 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi di cui 8 verificatisi oggi. Il totale è ora 6.506 deceduti ...