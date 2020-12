Coronavirus: oggi il primo accredito per sessanta famiglie degli operatori sanitari deceduti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come indicato nell'apposita Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, verrà corrisposto un sussidio una tantum, non imponibile, dell'importo di 15.000 euro per persona, fino ad un massimo di 55. Leggi su protezionecivile.gov (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come indicato nell'apposita Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, verrà corrisposto un sussidio una tantum, non imponibile, dell'importo di 15.000 euro per persona, fino ad un massimo di 55.

LegaSalvini : #ZAIA SCETTICO SUL NUOVO #DPCM: 'CHIUDERE I COMUNI A NATALE? NON STA IN PIEDI' - lorepregliasco : L'articolo da leggere oggi è questo. È tradotto in italiano, quindi potete anche mandarlo a amici e colleghi. Che… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 42 morti, anche oggi 4 dicembre. E 1.071 nuovi contagi - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: #4dicembre Da oggi 60 famiglie di operatori sanitari deceduti mentre fronteggiavano l’emergenza #coronavirus potranno usufruire… - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, #Bankitalia: con la pandemia sostegno al reddito per una famiglia su 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi. Vaccino Pfizer, primo carico dosi già in Gran Bretagna. Fauci contro agenzia Uk, poi le scuse Il Sole 24 ORE Viterbo, il Covid colpisce ancora: 69 nuovi casi, focolaio nella rsa Villa Serena di Montefiascone

Nuovi 69 casi di Covid-19, un decesso e 201 guariti. È la fotografia odierna della pandemia nella Tuscia. Gli ultimi referti di positività sono così distribuiti: 19 ...

Veneto resta in zona gialla? Zaia è sereno

Oggi il verdetto sui colori dopo la riunione del Cts: "Parametri ok". Il Govenatore sul divieto di spostamenti fra comuni nei giorni di festa: "Il Governo ci ripensi". Il bollettino di oggi: altri 83 ...

Nuovi 69 casi di Covid-19, un decesso e 201 guariti. È la fotografia odierna della pandemia nella Tuscia. Gli ultimi referti di positività sono così distribuiti: 19 ...Oggi il verdetto sui colori dopo la riunione del Cts: "Parametri ok". Il Govenatore sul divieto di spostamenti fra comuni nei giorni di festa: "Il Governo ci ripensi". Il bollettino di oggi: altri 83 ...