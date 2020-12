Coronavirus, niente regole per la bottega Marinella: aperta anche nell'area rossa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nonostante le regole imposte dalla zona rossa in Campania la storica bottega Marinella è rimasta ugualmente aperta, anche se in maniera non ufficiale. Covid, a Napoli il re delle cravatte Marinella resta aperto in zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nonostante leimposte dalla zonain Campania la storicaè rimasta ugualmentese in maniera non ufficiale. Covid, a Napoli il re delle cravatteresta aperto in zonasu Notizie.it.

andreaDR83 : RT @Libero_official: Alla #Pfizer il governo inglese ha concesso 'l'indennità legale': niente cause in caso di effetti collaterali del #vac… - UBrignone : RT @ilgiornale: Niente provvedimenti di quarantena per i dipendenti colpiti da coronavirus e migliaia di lavoratori sono in difficoltà: “L'… - ILoveFunnyCats_ : RT @Libero_official: Alla #Pfizer il governo inglese ha concesso 'l'indennità legale': niente cause in caso di effetti collaterali del #vac… - ilgiornale : Niente provvedimenti di quarantena per i dipendenti colpiti da coronavirus e migliaia di lavoratori sono in diffico… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Alla #Pfizer il governo inglese ha concesso 'l'indennità legale': niente cause in caso di effetti collaterali del #vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, Brusaferro: "Curva in decrescita, ma a Natale niente viaggi né cenoni" la Repubblica Non solo l'Italia si è attrezzata con norme anti Coronavirus in vista di Natale e Capodanno.

I Paesi europei, come l'Italia, si stanno preparando a varare le norme utili a contrastare la diffusione del Coronavirus a Natale e a Capodanno.

Marco Carta si sposa e lo annuncia in lacrime

Ospite di Verissimo, l'ex allievo di Amici rivela anche di sognare il bis a Sanremo: "Vorrei tornarci con nuove soddisfazioni" ...

I Paesi europei, come l'Italia, si stanno preparando a varare le norme utili a contrastare la diffusione del Coronavirus a Natale e a Capodanno.Ospite di Verissimo, l'ex allievo di Amici rivela anche di sognare il bis a Sanremo: "Vorrei tornarci con nuove soddisfazioni" ...