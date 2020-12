Coronavirus, nel Forlivese il numero minore di nuovi positivi. L'indice Rt in Emilia Romagna scende sotto l'1% (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 48 i nuovi positivi al Covid-19 nel Forlivese. Due ne sono stati accertati a Bertinoro, uno a Civitella, uno a Forlimpopoli, 37 a Forlì, due a Meldola, uno a Predappio e quattro a San Sofia. Sul ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 48 ial Covid-19 nel. Due ne sono stati accertati a Bertinoro, uno a Civitella, uno a Forlimpopoli, 37 a Forlì, due a Meldola, uno a Predappio e quattro a San Sofia. Sul ...

